على متنه عشرات المُهاجرين.. غرق قارب قُبالة سواحل ليبيا

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغرق زورق على متنه نحو 50 مهاجرا كان في طريقه إلى أوروبا في البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” إن الحادث وقع قُبالة سواحل مدينة مصراتة، مشيرًا إلى أن المنقذين في طريقهم إلى الموقع.

من جهتها قالت منظمة “ألارم فون” المستقلة المعنية بمن يعبرون البحر المتوسط، إن قرابة 56 روحا في خطر.

وأوضحت أنها تلقت اتصالا من مهاجرين على متن الزورق، وقد غادروا شواطئ ليبيا قبل أيام، وجاء فيه أنهم يطلبون مساعدة عاجلة ويخشون الموت”.