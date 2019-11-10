على متن مركب بحري.. خفر السواحل اليمنية يضبط مواداً تدخل في صناعة المتفجرات

قامت قوات خفر السواحل اليمنية بإحباط عملية لتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات والألغام، كانت بطريقها للحوثيين، حسب الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة المشتركة.

حيث تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46% من مادة اليوريا الذي يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات.

وتزن الشحنة 100 طن وكانت في طريقها إلى المقاتلين الحوثيين على متن مركب بحري متوسط، يقوده يمنيون تحت علم دولة إفريقية.

هذا ولفت الإعلام اليمني إلى أن هذه العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها جماعة أنصار الله لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات وأشياء أخرى.