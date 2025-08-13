على مدار الساعة.. ليبيا نفط تتحرك لتقليل الازدحام

أعلنت شركة ليبيا نفط، في منشور نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن استمرار عمل جميع محطاتها على مدار 24 ساعة، لتوفير الوقود بالكميات المعتادة ودون أي انقطاع، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الازدحام أمام المحطات وضمان انسيابية الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المستهلكين، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدن طوابير أمام محطات التزويد.

وأشارت إلى أن استمرار العمل على مدار اليوم يتيح للزبائن التزوّد في أي وقت يناسبهم، بما يسهم في توزيع حركة الإقبال وتخفيف الضغط في أوقات الذروة.

وبيّنت ليبيا نفط أن فرقها الفنية والإدارية تواصل العمل لضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع مراحل التوزيع، مؤكدة أن راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تمثل أولوية قصوى.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها المستمرة لدعم استقرار سوق الوقود المحلي وضمان توفر الإمدادات بانتظام في مختلف المناطق وعلى مدار العام.