على مدار يومين.. تونس تحتضن اجتماعا لـ «5+5» مع المراقبين الدوليين

بحثت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مع مراقبين أمميين تنفيذ آلية وقف إطلاق النار الموقع قبل عامين في جنيف، وإجراءات إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقد لمدة يومين في العاصمة تونس واختتم السبت، وفق بيان مقتضب لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وذكر البيان: «اختتم مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، اجتماعا استمر يومين مع اللجنة العسكرية المشتركة والمراقبين الليبيين بشأن المضي قدما في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار».

وركز الاجتماع بحسب البيان على «الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية» دون مزيد من التفاصيل.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات خليفة حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهم في جنيف 2020.