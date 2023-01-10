على هامش «إكسبو الحج».. السعودية توقع اتفاقيات مع عدّة دول حول الموسم القادم

أعلنت السعودية، توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية، استعدادا لموسم حج غير مسبوق منذ 2020 لا يضع حدا لأعمار الحجاج أو أعدادهم.

وأفادت وزارة الحج والعمرة بانطلاق معرض ومؤتمر الحج والعمرة المعروف باسم «إكسبو الحج» في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن على أن يختتم يوم 12 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة أنّه تزامنًا مع إكسبو الحج 2023، وقّع وزير الحجّ والعمرة توفيق الربيعة، 17 اتفاقية دولية مع 17 وفدا لدول فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقيات مماثلة مع 7 وفود أخرى.

وتتضمن الاتفاقيات، الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية، وفق تغريدات الوزارة عبر تويتر دون تفاصيل أكثر.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن إكسبو الحج سيشهد مشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة، ويتضمن 10 جلسات رئيسة و13 أخرى حوارية، و 36 ورشة عمل.

كما سيناقش المؤتمر تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في النقل وإدارة الحشود، والإسكان والضيافة، والإعاشة، وإدارة المرافق والسلامة، والرعاية الصحية.