على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. قطر تُؤكد دعمها إجراء انتخابات في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التطورات السياسية في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام في البلاد.