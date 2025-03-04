على هامش اجتماعات القاهرة.. «الباعور» يلتقي وزراءخارجية تونس واليمن

على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية “للقمة العربية الطارئة” المقررة اليوم الثلاثاء في القاهرة، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في جمهورية تونس.

وبحث الجانبان “آفاق تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، كما تم خلال اللقاء التشاور بشأن الأوضاع السياسية”.

واستعرض الوزيران “آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة”.

وأكد الوزيران “أهمية التضامن العربي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض أي محاولات للتهجير القسري”.

وشددا على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.

في سياق متصل، التقى الباعور، شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمن.

وناقش الجانبان “سُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي القطاعات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة”.

وأكد الوزيران “رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشددين على أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

كما أكدا “على ضرورة دعم الحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، معربين عن التزامهما بتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة”.