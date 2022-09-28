على هامش اجتماعات نيويورك.. «غوتيريش»: تونس ليس لها أجندة في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تونس ليس لها أجندة في ليبيا سوى مصلحة ورفاه الليبيين وفق تعبيره. «»

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أنّ غوتيريش جدد شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه تونس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وللجهود التي تبذلها دون حسابات للتوفيق بين الفرقاء الليبيين والمساعدة على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.

وشدّدا الوزيران على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية.