على هامش الجمعية الإفريقية لمكافحة الفساد.. لقاء ليبي جزائري لتعميق التعاون الرقابي

على هامش أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، برئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي؛ للتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وذلك بحضور سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية الجزائرية صالح همة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تطوير التعاون القائم بين الجهتين، ومراجعة الأهداف المشتركة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد، وما يؤدي لتحقيقها، وسد الثغرات التي قد تؤدي إلى أي نوع من أنواع الفساد والجرائم الإدارية والمالية.

حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة الفساد وتعميق الروابط الثنائية بين المؤسسات المعنية بالرقابة والشفافية بالبلدين.

كما شهد الاجتماع بحث إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين بما خلص إليه اللقاء، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي و مكافحة الفساد في البلدين.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الجهات الرقابية بالتعاون والتنسيق المشترك، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العمل بينها، وتحقيق المصالح المشتركة في مجال القضايا التي تم التطرّق لها؛ حيث يمهد الطريق أمام تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج فعّالة لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا الصدد.