«السراج» يلتقي مُديري كبرى شركات النفط والاستثمار في نيويورك

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعا في مدينة نيويورك، مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأمريكية.

جاء ذلك على هامش زيارة السراج لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وافتتح رئيس المجلس الرئاسي الاجتماع بكلمة قصيرة قال فيها إن مثل هذه الاجتماعات ستثري الرؤية الليبية للتنمية الاقتصادية، بإعتبار أن قطاع النفط والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ليبيا.

وشرح السراج الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت قطاع الطاقة منذ قيام ثورة فبراير في عام 2011، حيث تراجع معدل إنتاج النفط بدرجة كبيرة، نتيجة لتردي الأحوال السياسية والأمنية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن السراج قوله، إن العمل بدأ مبكراً ومنذ استلامه للمسؤولية لرفع معدلات الانتاج، معلناً عن أن الطموح هو الوصول إلى أكثر من 2 مليون برميل يومياً، موضحًا أن هذا يتطلب تأهيل وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز.

وعبر السراج عن تطلع حكومة الوفاق لشراكة استراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية للقيام بذلك، وقال إن العمل متواصل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية، داعياً الشركات الأمريكية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية، وقال إن ذلك سيكون له آثر إيجابي في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.