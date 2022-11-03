على هامش قمة الجزائر.. خارجية قطر تؤكد دعم النهج السياسي لحل الأزمة في ليبيا

بحث رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي الأربعاء على هامش القمة العربية بالجزائر مع مساعد وزير الخارجية القطرية محمد الخليفي تطورات الوضع في ليبيا.

وخلال اللقاء أعرب مساعد وزير الخارجية القطرية عن دعم بلاده لمهام المبعوث الأممي، مشيداً بجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الخلافات بالطرق السلمية وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

كما جدد مساعد وزير الخارجية القطري موقف دولته بدعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.