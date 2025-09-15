على هامش قمة الدوحة.. اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ثلاثيًا جمعه مع معالي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر.

وجاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الليبي في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الرئيس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة العربية، وبحث سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام.

كما تناول الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا، مع التركيز على دعم جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، سعياً لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.