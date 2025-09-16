على هامش قمة الدوحة.. المنفي يلتقي قادة الدول العربية والإسلامية 

على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، التقى الرئيس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد الإقليمي الراهن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاركة، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المشتركة لتوحيد المواقف العربية والإسلامية حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.