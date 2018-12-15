على هامش مؤتمر «برلمانيون لأجل القدس».. المشري يبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري والوفد المرافق له الجمعة، في فاعليات المؤتمر الثاني لرابطة «برلمانيون لأجل القدس» المقام بمدينة اسنطبول التركية.

وحضر فاعليات المؤتمر الذي حمل عنوان «القدس عاصمة فلسطين الأبدية» 8 من روساء البرلمانات وأكثر من 600 برلماني من 84 دولة.

هذا والتقى المشري والوفد المرافق له ضمن فاعليات المؤتمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية، إذ أكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم يد العون وتوحيد الجهود من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

يأتي ذلك في حين التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة رفقة عدد من أعضاء المجلس في وقت سابق الخميس، رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدرم ضمن سلسلة لقاءات يجريها الوفد في زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة للتنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.