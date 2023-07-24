على هامش مؤتمر روما.. ليبيا ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مباحثات مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، حول قضايا الهجرة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش الدبيبة وأبيلا خلال لقائهما، الذي جرى اليوم الأحد في روما على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، سبل التنسيق بين البلدين فيما يخص قضايا الهجرة والملفات المشتركة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء رغبتهما في التعاون والاستثمار فيما يخص ملف الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية، وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»

ومثل الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليبيا في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عُقِد في روما برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وحضر رئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، ورئيس وزراء مالطا جورج أبيلا، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان وآخرين.