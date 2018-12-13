على هامش مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة.. العيساوي يلتقي نظيره المصري بالقاهرة

التقى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي الخميس، وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، وذلك على هامش المؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الأفارقة، والذي يختتم أعماله الخميس.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وإعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وسُبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني.

هذا وشارك العيساوي، الأربعاء، في فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الافارقة و الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 13 الشهر الجاري، وتستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.

وخُصص المؤتمر لمناقشة اتفاقية منطقة التجارة الحرة في إفريقيا والتي بدورها سوف تساهم في تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتحقق معدلات نمو عالية وتزيل العوائق الجمركية بينهم.