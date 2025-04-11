على هامش منتدى أنطاليا.. «الدبيبة» يلتقي الرئيس السوري

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.

وبحث اللقاء “عددا من المحاور المهمة، حيث تم التأكيد على دعم ليبيا المستمر للشعب السوري واستقراره، بما يعزز جهود السلام والاستقرار في سوريا”.

كما تم “الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وتنظيم وضع المقيمين السوريين في ليبيا”.

وفي وقت سابق، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 بتركيا.

وبحث اللقاء “تطورات الأوضاع في السودان”، حيث أكد الدبيبة “دعم ليبيا الكامل لاستقرار السودان، وسلامة ووحدة أراضيه، مشددًا على وقوف ليبيا إلى جانب الشعب السوداني من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة”.