على وقع محادثات جدة.. اتصالات استخبارية روسية أمريكية

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن “رئيسه “سيرجي ناريشكين”، تحدث الثلاثاء، هاتفياً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA” “، “جون راتكليف”، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقالت الاستخبارات الروسية في بيان، الأربعاء، إنه “تم التوصل إلى اتفاق على الحفاظ على اتصالات منتظمة” بين مديري الاستخبارات الروسية والأميركية بهدف “الإسهام في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، إضافة إلى تخفيف حدة المواجهة في العلاقات بين موسكو وواشنطن”، وفق ما أوردت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن “الطرفين ناقشا “قضايا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتسوية الأزمات”.

هذا “وجاء الاتصال الهاتفي غداة محادثات “أميركية أوكرانية” استضافتها مدينة جدة السعودية، إذ أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا في ختامها أن “كييف مستعدة لقبول اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، “إذا وافقت روسيا”، وقالت واشنطن وكييف في بيان مشترك بعد محادثات وفدي البلدين في جدة، الثلاثاء، إن “أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول الاقتراح الأميركي بفرض وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، ويخضع ذلك لموافقة وتنفيذ متزامن من قبل روسيا”، وأضافا أن “الولايات المتحدة ستبلغ روسيا بأن المعاملة بالمثل من الجانب الروسي هي المفتاح لتحقيق السلام”.

إصابة مرافق للميناء وحريق ضخم في أوديسا وانفجارات في مناطق أوكرانية أخرى

وفي أوكرانيا، “وقع انفجار ضخم في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا، أدى لإصابة مرافق للمينا، حسبما أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء”.

وأعلن مسؤول أوكراني، “مقتل 4 سوريين جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا، ليل الثلاثاء- الأربعاء”، مشيراً إلى “أنها ألحقت أضراراً بسفينة ترفع علم باربادوس في ميناء المدينة الواقعة بجنوب البلاد”، فيما “لا يزال حريق كبير مستمرا لليوم الثاني في أحد مستودعات الوقود في أوديسا، حيث ظهرت بؤرة حريق جديدة، حسب وسائل إعلام أوكرانية”.

وتحدثت السلطات ووسائل إعلام عن “غارات روسية استهدفت مدينتي كريفوي روغ ودنيبرو (دنيبروبيتروفسك سابقا)”، “وبعد إعلان حالة الإنذار الجوي وقع انفجار تلاه آخر في ساعات فجر وصباح اليوم الأربعاء في كريفوي روغ، مما أدى إلى اندلع حريق في منشأة للبنية التحتية”.

وفي دنيبرو أعلنت السلطات “أن الغارات لم تستهدف البنية التحتية فحسب بل ومنشآت صناعية أيضا، وقالت الطوارئ الأوكرانية هذا الصباح “إن أحد الحرائق في المدينة لا يزال مستمرا حتى الآن”، فيما “شهدت أكثر من 10 مقاطعات أوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي خلال ليلة وصباح الأربعاء قبل أن يتم إلغاؤها في وقت لاحق صباحا”.