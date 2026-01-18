«علي يوسف» يصل فرنسا لإتمام صفقة تاريخية مع «نانت» الفرنسي

وصل المدافع الدولي الليبي علي يوسف إلى الأراضي الفرنسية، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي نانت الفرنسي، في واحدة من أبرز الصفقات التي تشهدها الكرة الليبية في السنوات الأخيرة.

وصول رسمي وانتظار الإعلان

وأكدت مصادر قريبة من الصفقة أن اللاعب أنهى كافة الترتيبات الإدارية، ووصل بالفعل إلى فرنسا، حيث سيخضع خلال الساعات القادمة للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي من إدارة نادي نانت.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الصفقة بشكل رسمي فور اجتياز اللاعب للفحص الطبي بنجاح، ليبدأ علي يوسف مرحلة جديدة ومهمة في مسيرته الاحترافية داخل أحد أعرق أندية الدوري الفرنسي.

تفاصيل عرض نانت الفرنسي

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن عرض نادي نانت جاء بعد متابعة دقيقة لمستويات علي يوسف خلال الفترة الماضية، سواء مع ناديه أو رفقة المنتخب الوطني الليبي، حيث تميز بثبات المستوى والقوة البدنية والقدرة على قراءة اللعب.

تفاصيل العرض تشير إلى:

عقد يمتد لعدة مواسم (من 3 إلى 4 سنوات).

قيمة مالية محترمة تتناسب مع حجم الخطوة والمرحلة القادمة للاعب ولفريقه الإفريقي التونسي.

إدراج اللاعب ضمن مشروع فني يهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق، خاصة بعد معاناة نانت دفاعيًا في الموسم الأخير.

كما سيتضمن العقد حوافز إضافية مرتبطة بعدد المشاركات، والأداء، وتحقيق أهداف جماعية مع الفريق.

لماذا اختار نانت علي يوسف؟

اختيار نادي نانت لعلي يوسف لم يكن صدفة، بل جاء بناءً على عدة اعتبارات فنية، أبرزها:

مدافع قوي في الالتحامات ويجيد الكرات الهوائية.

قدرة على اللعب كقلب دفاع، وأحيانًا كظهير عند الحاجة.

شخصية قيادية داخل الملعب رغم صغر سنه نسبيًا.

هامش تطور كبير يتماشى مع سياسة نانت في الاستثمار بالمواهب الصاعدة.

ويرى الطاقم الفني للفريق أن علي يوسف يمتلك المؤهلات اللازمة للتأقلم مع نسق الدوري الفرنسي (Ligue 1) المعروف بالقوة والسرعة والالتحامات البدنية العالية.

مكسب كبير للكرة الليبية

تمثل هذه الخطوة حدثًا إيجابيًا ومهمًا للكرة الليبية، إذ يعكس انتقال علي يوسف إلى نادٍ أوروبي كبير التطور الذي بدأ يظهر في مستوى بعض اللاعبين الليبيين وقدرتهم على خوض تجارب احترافية خارجية.

كما أن وجود لاعب ليبي في الدوري الفرنسي:

يفتح الباب أمام مواهب ليبية أخرى للاحتراف الخارجي.

يرفع من قيمة اللاعب والمنتخب وسمعة الكرة الليبية.

يمنح المنتخب الوطني عنصرًا محترفًا في أحد أقوى الدوريات الأوروبية.

ما بعد التوقيع

في حال إتمام الصفقة رسميًا، من المنتظر أن يبدأ علي يوسف مرحلة التأقلم مع أجواء الفريق قبل الانخراط في التدريبات الجماعية، مع إمكانية منحه فرصًا تدريجية للمشاركة وفق رؤية الجهاز الفني.

الجماهير الليبية تترقب الإعلان الرسمي، آملة أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة احترافية ناجحة، تكتب اسم علي يوسف ضمن قائمة اللاعبين الليبيين الذين نجحوا في ترك بصمتهم في الملاعب الأوروبية.