عماري زايد: الدراسة مستمرة ولا تعليق لها في الوقت الراهن

قرار التعليق والإيقاف هو اختصاص أصيل للوزارة وهي تتابع الموقف بكل جدية وحرص. [أرشيفية/تعليم الوفاق]

أكد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، مساء الخميس، بأن الدراسة مستمرة في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها ولا تعليق لها حتى الآن بسبب التداعيات الصحية في العالم بسبب فيروس كورونا الجديد.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن د. عماري قوله، إن التنسيق مستمر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشأن متابعة الوضع الصحي بشكله العام.

وأكد الوزير بأن اتخاذ قرار التعليق من عدمه سيكون وفق التقارير الفنية الواردة منهم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بالخصوص.

وأكد د. عماري بأن سلامة التلاميذ والطلبة مسؤولية وطنية وأخلاقية ومهنية ولن يتراجعوا عن التعليق يوما إذا تطلب الأمر ذلك، مشددا على مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة اتباع تعليمات الوزارة في كافة الأمور التي تخص العملية التعليمية.

وفي ذات السياق أعطى الوزير تعليماته للوكيل والإدارات المعنية بضرورة الإعلان عن خطة الوزارة الوقائية والفعلية في حال تطلب الأمر التعليق أو الإيقاف.

وفي ختام تصريحه أكد الوزير بأن قرار التعليق والإيقاف هو اختصاص أصيل للوزارة وهي تتابع الموقف بكل جدية وحرص، ولن تتهاون في سلامة أبنائها، منبها السلطات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تُربك سير العملية التعليمية، وفق قوله.



هذا وقررت بلدية تاجوراء، في وقت سابق اليوم الخميس، إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد القادم، حفاظا على صحة المواطنين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في دول الجوار، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء. محتوى ذو صلة ولاية أوريغون الأمريكية تُعلن الطوارئ بسبب كورونا

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