عماري زايد: تعدي الرئيس الفرنسي على نبينا ﷺ لن يُشوه إلا قائله ولن يُعيب إلا شانئه

أعرب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، عن إدانته بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تقوم به حكومته من تعمد إهانة الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلمه.

واعتبر د. عماري زايد في تصريحات له، أن هذه التصريحات تُشكل ازدراء بأسمى رمز عند جميع المسلمين.

وأكد د. عماري زايد أن تعدي الرئيس الفرنسي على نبينا لن يشوه إلا قائله ولن يعيب إلا شانئه.

وشدّد على أن مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند محبيه لن تمسها تصريحات حاقدة، ولا رسوم تافهة، فهي عالية في قلوب المسلمين، وسامية في وجدان المؤمنين.

كما اعتبر عضو المجلس الرئاسي أن ادعاءات حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان لن تكون مقبولة ولا تنطلي حيلها إذا صدرت عمن يمتلئ تاريخهم القريب بأفعال القهر والوحشية بحق شعوب احتلوا أراضيها، فعاثوا فيها تنكيلا وتشريدا دون اعتراف بجرم أو اعتذار عن خطأ.