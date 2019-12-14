«عماري زايد» يتفقد جرحى بركان الغضب في المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية

قام عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، السبت، بزيارة جرحى عملية بركان الغضب في المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية للاطمئنان على صحتهم وللوقوف على الخدمات التي تقدم لهم.

وأثنى “عماري زايد” خلال لقائه الجرحى على البطولات والملاحم التي سطروها في محاور الدفاع على العاصمة، وأكد لهم أن ما قدموه سيخلدهم هم وبطولاتهم، وسيكون نبراسا ووقودا للصامدين الآن في كل المحاور و للذين سيلتحقون بقوات بركان الغضب المدة القادمة، وفق قوله.

هذا وأبدى جرحى البركان ملاحظاتهم سواء المتعلقة بما يُقدم لهم من علاج، أو بما سجلوه أثناء تأديتهم الواجب في الذود عن حمى الوطن على تخوم العاصمة، بحسب ما نقل إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.