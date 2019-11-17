«عماري زايد» يجتمع بمدراء إدارات التعليم العالي

عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد”، اجتماعًا الأحد، مع مدراء إدارات التعليم العالي.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المُكلف “علي السائح”، ومدير إدارة الدراسات العليا “سعيد معيوف”، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “مصطفى حمزة”، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى “عبدالرؤوف علي شوشان”، ومدير إدارة المتابعة السيدة “سمية راشد”، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين “صالح الغول”، ومدير إدارة الجامعات “طاهر بن طاهر”.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الاجتماع بدأ باستعراض وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي، والعراقيل التي تعترضها، واستعراض الأفكار والمقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي.

وتناول الاجتماع بداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات، وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور” عماري”، على أهمية تواصل الإدارات مع اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع التعليم، و تعاونها مع اللجنة ودعمها لإنجاز مهمتها في أقرب الآجال وأفضل الوسائل.

وشدّد على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدراسين في الخارج، وتذليل كل السُبل لتلافي تأخرها مستقبلا.