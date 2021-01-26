«عماري زايد» يلتقي السفير الإيطالي لدي ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء ، في العاصمة طرابلس، جوزيني بوتشينو سفير إيطاليا لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس،جاء اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش عماري خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مع السيد “بوتشينو “، مستجدات الوضع السياسي الراهن و فرص نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

و قدم عماري، شرحًا وافيًا لكل الخيارات المطروحة في هذا السياق.

كما تطرق الجانبان، إلى مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية و تشكيل لجنة مشتركة تشرف على البرنامج ,وتدريب معلمين ليبيين للقيام بهذه المهمة بإحدى الجامعات الايطالية المشهود لها في هذا المجال حال تحسن الوضع الوبائي في ايطاليا.

وفي الختام أكد الطرفان على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التعاون في مجال التعليم ,وكذلك التنسيق المُشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.