الرئاسي يبحث التعاون مع إيطاليا في مجالي المواصلات والتعليم

التقي عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث التعاون بين البلدين.

وناقش د. عماري، خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات قد تُمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

ورحب اللقاء، بالوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر2021م، لأنه هو الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

هذا وتم التطرق إلى التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع المشتركة في مجالي المواصلات والتعليم.