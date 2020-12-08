«عماري زايد» يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء ، في العاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث التعاون بين البلدين.

وناقش د. عماري ، خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

و عبر السفير البريطاني عن سعادته للوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

وفي هذا الشأن نوه د. عماري إلى إمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في 2014/2012، وتعديل أحدهما ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

كما ناقش اللقاء تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.

من جهته أبدى السفير استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده.