«عماري زايد» يلتقي مسؤولي التعليم العالي بالوزارة

بحث وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الاثنين، مع مدراء إدارات الجامعات، والدراسات العليا، والمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، آليات تحديد أوجه العلاقة بين وزارة التعليم والجامعات ضبطها، وتنظيم المعلومات والبيانات الإحصائية لقطاع التعليم العالي وآليات رصد المؤشرات بالإضافة إلى لجنة إعادة هيكلة الجامعات والنتائج المرجوة منها.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، عن د. عماري” تأكيده، على أهمية الدور التكاملي للوزارة والجامعات في كافة النواحي، مشدداً على توجه الوزارة في التنسيق مع الجامعات لصرف المخصصات المالية للكليات بشكل مباشر واستفادة الكليات والأقسام منها.

كما شدد الوزير خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على ضرورة مشاركة البيانات الخاصة بالجامعات والموجودة بمراكز المعلومات بالجامعات مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، والاستفادة منها في ربط الجامعات بالمنظمات الدولية وضرورة توفر البيانات والإحصائيات والمؤشرات اللازمة لمشاركة قطاع التعليم في ليبيا في التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات المختصة.

كما ناقش المجتمعون مع وزير التعليم عدداً من القضايا المرتبطة بسير العملية التعليمية في الجامعات وعلى رأسها المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس.

واتفق الحاضرون على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للجامعات بشكل عاجل.