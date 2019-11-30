«عماري زايد» ينفي شائعات إلغاء إجازة يوم السبت

أكد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد” السبت، عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار وزارة التعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة، عن دكتور “عماري زايد” قوله، إنه لا صحة لإلغاء إجازة السبت، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.