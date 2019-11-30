«عماري زايد» ينفي شائعات إلغاء إجازة يوم السبت

أكد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد” السبت، عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار وزارة التعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة، عن دكتور “عماري زايد” قوله، إنه لا صحة لإلغاء إجازة السبت، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور.
وأشار إلى أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
وبيّن الوزير بأن الخطة الدراسية تسير بشكل جيد وعلى أفضل ما يرام وذلك وفقاً لقراره رقم (1072) لسنة 2019م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م.
من جانبه دعا مكتب التواصل والإعلام بالوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على سير العملية التعليمية، بحسب الوزارة.
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