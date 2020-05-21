«عماري زايد» يُبارك تحرير الأصابعة ويقول إن حفتر انتهى

بارك عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، للشعب الليبي عودة مدينة الأصابعة إلى الشرعية.

وفي تصريحات له، أكد عماري زايد عزم حكومة الوفاق وقواتها على تحرير كل المدن وبسط سيطرة الدولة على كامل تراب ليبيا.

وكرر عضو المجلس الرئاسي نداءه للأهالي في ترهونة وبرقة بأن من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” انتهى، وسينال جزاءه العادل قريبا.

ونوه عماري زايد بأن أيديهم ممدودة لأهل تلك المناطق وأن باب الوطن مفتوح على مصراعيه لكل أبنائه لبناء ليبيا الحديثة.

وأعلن الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو سيطرة قوات بركان الغضب اليوم الخميس، على مدينة الأصابعة بالكامل.

وأوضح عقيد قنونو أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لاستهداف أي تحركات للفلول الهاربة.

وفي وقت سابق، طلب متحدث جيش الوفاق من المدنيين داخل ترهونة والأصابعة الابتعاد عن مواقع عناصر حفتر، والمواقع العسكرية والخروج من هذه المواقع.

وحث عقيد قنونو على الابتعاد عن الأماكن العسكرية التي توجد بها أو تستغلها عناصر حفتر، مشيرا إلى أن قوات بركان الغضب ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين.