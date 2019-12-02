«عماري زايد» يُتابع ما تم إنجازه في مشروعات قطاع التعليم

تابع عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد” ما أنجزه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من عمل مشترك مع ديوان المحاسبة في التفاوض مع الاستشاري الدولي المشرف على عدة مشاريع يقوم بها الجهاز لصالح قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد، الأحد، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”، وبحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام “عادل جمعة” ورئيس جامعة طرابلس “نبيل النجاح”، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة المشروعات بوزارة التعليم.

وثمن دكتور “عماري زايد” هذا النجاح الذي سيسرع من عملية استكمال واستلام عددٍ من المباني التابعة لكليات جامعة طرابلس، والتي تجاوزت فيها نسبة الإنجاز 98%، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

و استعرض رئيس الجهاز ورئيس جامعة طرابلس خلال اللقاء، ما سيتم اتخاذه من خطوات عملية خلال شهر ديسمبر الحالي لاستكمال هذه العقود واستلام المباني الجديدة.