«عماري زايد» يُواصل اجتماعاته مع مراقبي التعليم

عقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، اجتماعًا الأربعاء، مع مراقبي التعليم ببلديات (القره بوللي -عين زارة – مسلاتة – قصر الأخيار – الناصرية – تاجوراء والسواني)، بحضور وكيل الوزارة “عادل جمعة” وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية التابعة لتلك المراقبات. محتوى ذو صلة «الأعلى للدولة» يتباحث حول قرار إسقاط التهم عن المتهمين في مجزرة «سجن أبي سليم» وتم التركيز خلال الاجتماع على معالجة أوضاع النازحين في هذه المراقبات وتوفير احتياجاتهم. وشدّد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية، ومتابعة صرف الميزانية التشغيلية علي المؤسسات التعليمية ووضع الضوابط اللازمة الواردة بلائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية.