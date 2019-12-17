«عماري زايد» يُواصل سلسلة اجتماعاته مع مراقبي التعليم

عقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، اجتماعًا الثلاثاء، مع مراقبي التعليم ببلديات (مصراتة – العزيزية – الزهراء – الزاوية المركز – أبوسليم – جادو وبني وليد)، بحضور وكيل الوزارة “عادل جمعة” والمراقب المالي العام بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم، بأن هذا الاجتماع خُصِص لمتابعة سير العملية التعليمية في هذه المراقبات، وخاصة البلديات التي تقع في مناطق الاشتباكات.

وتقدم الوزير بجزيل الشكر للمعلمين والمعلمات في كل البلديات وخاصة تلك المناطق، وفي معرض حديثهم أكدوا جميعًا أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، وأبدوا ارتياحهم من توفر الكتاب المدرسي والخطاط والمقعد المدرسي، وتعاون كافة الجهات التابعة للوزارة مع المراقبات.

من جانبه شدّد الوزير على ضرورة إنجاز الملاك الوظيفي، مع مراعاة بعض المناطق الواقعة في مناطق الاشتباك، وكذلك صرف الميزانية التشغيلية في بنودها المعتمدة وإقفالها في الوقت المحدد، والعمل على متابعة المؤسسات التعليمية ومعالجة مشاكلها.