عمالقة التقنية يجهزون هواتف «الجيل المقبل».. ما أبرز المواصفات؟

تستعد شركتا غوغل وسامسونغ لطرح مجموعة من أقوى هواتفهما الذكية الجديدة، مع مواصفات تقنية متقدمة تستهدف المنافسة في سوق الهواتف الفاخرة ومواجهة الإصدارات الحديثة من آبل.

وبحسب تسريبات نقلتها مواقع متخصصة في أخبار التقنية، تعمل غوغل على تطوير هاتف Pixel 11 Pro XL ليكون من أبرز أجهزتها الرائدة، مع تحسينات كبيرة في الشاشة والمعالج وقدرات التصوير.

ويأتي الهاتف بهيكل يبلغ وزنه نحو 226 غراماً، مع مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمنحه حماية مرتفعة للاستخدام اليومي.

ويحصل Pixel 11 Pro XL على شاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1344×2992 بيكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مع كثافة تقارب 482 بيكسلاً لكل إنش، إضافة إلى حماية بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 17، مع معالج Google Tensor G6 المطور بتقنية تصنيع 2 نانومتر، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي مجال التصوير، زودت غوغل الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و48 و48 ميغابيكسل، مع قدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.

كما يدعم الجهاز تقنيات اتصال حديثة تشمل منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة، وشريحة NFC، وأنظمة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5115 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واط.

وفي الجهة المقابلة، تستعد سامسونغ لتعزيز حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي عبر هاتف Galaxy Z Fold8، الذي يقدم تصميماً جديداً يجمع بين الهاتف التقليدي والحاسب اللوحي الصغير.

ويتميز الجهاز بتصميم يسمح باستخدامه كهاتف سهل الحمل عند الطي، بينما يتحول بعد فتحه إلى شاشة كبيرة تشبه الأجهزة اللوحية، حيث تبلغ أبعاده عند فتحه 161.4×123.9×4.5 ملم، وعند طيه تصبح 81.9×123.9×9.7 ملم.

وحصل الهاتف على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP48، بينما تأتي شاشته الداخلية من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، بدقة 1828×2448 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

أما الشاشة الخارجية فجاءت من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 5.5 بوصة، ودقة 1248×1972 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع حماية بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 3 لمقاومة الخدوش والصدمات.

ويعمل Galaxy Z Fold8 بنظام أندرويد 17 مع واجهة One UI 9، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي قطاع التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 و50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

كما زودت سامسونغ الجهاز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، إلى جانب بطارية من نوع Li-Ion بسعة 4800 ميلي أمبير.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط.

وتعكس هذه الإصدارات الجديدة توجه شركات التقنية الكبرى نحو تطوير هواتف تجمع بين الأداء العالي والشاشات المتقدمة والقدرات التصويرية الاحترافية، في ظل اشتداد المنافسة على صدارة سوق الهواتف الذكية عالمياً.