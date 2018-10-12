واحتلت شركة “American Alphabet Inc” الأمريكية والتي تملك شركة “Google” المركز الأول في القائمة.

فيما جاءت شركة “مايكروسوفت” في المركز الثاني واحتلت “أبل” المركز الثالث.

اعتمدت المجلة في نشرها للقائمة على بيانات قامت على جمعها من 430 ألف موظف من 60 دولة حول العالم، حيث قام فيها الموظفون بتقييم عمل مدرائهم و المسؤولين عليهم والعلاقات المتبادلة معهم.

ويُمكن اعتبار أن العمل لدى غوغل من أحد الأحلام التي يبحث على تحقيقها مُعظم العاملين في مجال التكنولوجيا.

خصوصًا أن بيئة العمل هناك مُميّزة، وذات ألوان جذّابة، إضافة إلى مكاتب العمل التي تكسر الشكل التقليدي الموجود في 90% من الشركات حول العالم.