عمان تفتح أبوابها للإبداع.. تأشيرة ثقافية جديدة للفنانين والمبدعين

أعلنت سلطنة عمان عن استحداث تأشيرة ثقافية جديدة ضمن قائمة التأشيرات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي ودعم الصناعات الإبداعية وتنشيط السياحة الثقافية في البلاد.

وتمنح التأشيرة للأجانب القادمين إلى عمان للمشاركة في الأنشطة الثقافية أو ممارستها، مثل الفنون التشكيلية، المسرح، السينما، الأدب، الموسيقى، المهرجانات، والندوات الفكرية، ويتم إصدارها بناءً على طلب الجهة المستضيفة، سواء كانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أو المؤسسات الثقافية المعتمدة، لتسهيل استقبال الكفاءات والمواهب الدولية وتعزيز التفاعل الحضاري.

وتمنح التأشيرة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، أو حتى خمس سنوات كحد أقصى، مع توفير إقامة مؤقتة لحاملها لأغراض ثقافية محددة، دون أن تُعد بديلاً عن تأشيرات الإقامة الأخرى.

وأكدت سلطات عمان أن إطلاق هذه التأشيرة يأتي ضمن رؤية السلطنة للانفتاح الثقافي وتشجيع التواصل الإبداعي الدولي، بما يعزز موقع عمان كوجهة رئيسية للثقافة والفنون على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتيح للمؤسسات العمانية استضافة الخبرات العالمية والمشاركة في الفعاليات والمعارض الفنية والفكرية.