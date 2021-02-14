عمداء بلديات الساحل الغربي يُؤكدون دعمهم لعقد جلسة النوّاب في صبراتة

أكد عمداء بلديات الساحل الغربي دعمهم لانعقاد جلسة مجلس النوّاب في مدينة صبراتة.

كما بارك العمداء في بيان لهم أصدروه عقب اجتماعهم اليوم بمركب تليل السياحي بمدينة صبراته، مخرجات حوار جنيف لتوحيد مؤسسات الدولة الشرعية والتنفيذية.

ودعا البيان باقي النواب للالتحاق بهذه الجلسة والاسطفاف لصالح الوطن، بحسب البيان.

ووصل مساء أمس السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مدينة صبراتة، قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين القادم، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، باستمرار توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وأشار المكتب إلى أن أعضاء مجلس النواب الواصلين مساء اليوم هم من النواب المجتمعين في طبرق، قدموا للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء غداً إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح لمنصة “فواصل”، إن نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل عددهم إلى 25 نائبا، وقد انقسموا إلى ثلاث مجموعات للوصول.

وأضافت: “أتوقع أن يصل عدد النواب في جلسة صبراتة إلى 100 نائب أو أكثر”.

ونوهت إلى أن النصاب الذي تعقد به الجلسة 86 نائبا، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائبا.

من جهته قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن عدد من النواب سيلتحقون لاحقا بجلسات المجلس في صبراتة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التئام المجلس وتغيير رئاسته.

شاهد | بيان عمداء بلديات الساحل الغربي دعما لعقد جلسة لمجلس النواب بصبراتة قناة ليبيا بانوراما LPC تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا بانوراما LPC‏ في الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١