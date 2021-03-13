عمداء بلديات الساحل والجبل يُؤكدون استعدادهم للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية

رحب عمداء بلديات الساحل والجبل بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين استعدادهم للعمل معها لتحقيق مطالب الشعب الليبي.

ودعا العمداء في بيان لهم عقب اجتماعهم اليوم السبت، بمدينة الزاوية الغرب، مع الرابطة الوطنية لدعم الشباب، إلى تفعيل مؤسسات الدولة الليبية ورفع المعاناة على الليبيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

كما دعا العمداء إلى إعطاء الأهمية الكبرى للشباب لدورهم الفعال في بناء المجتمع، مشددين على ضرورة إعطاء الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارات الحكم المحلي وتفعيل قانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الحكم المحلي.

واستعرض الاجتماع، أهم المشاكل والتحديات التي تواجه سير عملها وسبل دعم الشباب فيما يخص المشاريع الصغرى والمتوسطة وتخصيص أراض ومساكن للشباب لمختلف أعمارهم القانونية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الرئاسي.