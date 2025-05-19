عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا

في خضم أجواء انتخابية مشحونة وأزمة سياسية غير مسبوقة، حسم عمدة بوخارست نيكوسور دان معركة الرئاسة الرومانية بفوزه في الجولة الثانية، وسط توقعات بتعزيز علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات إلغاء نتائج الجولة الأولى التي أشعلت جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية.

وفاز نيكوسور دان، عمدة بوخارست، اليوم الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات في رومانيا، حصل دان على تأييد 53.60% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه رئيس حزب “التحالف من أجل توحيد الرومانيين” المعارض جورجي سيميون على 46.40%. وأقر سيميون بالهزيمة وهنأ خصمه بالفوز.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا يوم الأحد، بعد أن عقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو/أيار الجاري، حيث حصل سيميون على 41% ودان على 21% من الأصوات.

ودعا نيكوسور دان إلى تعاون أكثر نشاطاً بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام 2025 في خضم أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء نتائج الجولة الأولى التي عُقدت عام 2024، والتي فاز فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو، ولكن أُلغيت الانتخابات بسبب مزاعم تدخل في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونيكوسور دان هو رياضياتي وناشط مدني روماني، وُلد في 20 ديسمبر 1969 في مدينة فاغاراش بمقاطعة براشوف، وحصل على ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد الدولية للرياضيات عامي 1987 و1988، ثم تابع دراسته في جامعة بوخارست قبل أن ينتقل إلى فرنسا حيث حصل على الماجستير من المدرسة العليا للأساتذة في باريس وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 13.

وبعد عودته إلى رومانيا، أسس مدرسة بوخارست العليا (Școala Normală Superioară București) لتوجيه الطلاب الموهوبين نحو البحث العلمي، وفي عام 2015، أسس حركة “أنقذوا بوخارست” (Uniunea Salvați Bucureștiul)، التي ركزت على مكافحة الفساد والحفاظ على التراث المعماري، مما دفعه إلى الساحة السياسية، وفي عام 2016، شارك في تأسيس الاتحاد لإنقاذ رومانيا (USR)، لكنه استقال من الحزب في 2017 بسبب خلافات حول القضايا الاجتماعية.

وانتُخب عضوًا في مجلس النواب الروماني في عام 2016، ثم أصبح عمدة بوخارست في أكتوبر 2020، وأُعيد انتخابه في عام 2024 كمرشح مستقل، وفي 18 مايو 2025، فاز دان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، متفوقًا على منافسه جورجي سيميون بنسبة 53.60% من الأصوات، وحمل برنامجه الانتخابي شعار التغيير، مع التركيز على مكافحة الفساد، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية.

وتعيش رومانيا حالة من التوتر السياسي غير المسبوق بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات 2024، إثر اتهامات بتدخل وتأثير غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار احتجاجات واسعة وانتقادات دولية، أبرزها من الولايات المتحدة، وسط هذه الأجواء، تمكن نيكوسور دان، عمدة بوخارست، من الفوز بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 2025، متعهداً بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، إضافة إلى رفع ميزانية الدفاع الوطني، في خطوة تعكس توجهات البلاد الأمنية والاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.