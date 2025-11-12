عمدة نيويورك الجديد يردّ على ترامب: سأحمي مصالح المدينة قبل أي شيء

أعلن زهران ممداني، الفائز في انتخابات عمدة نيويورك، عن نيته الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل استلامه رسميًا لمهام منصبه، في خطوة وصفها بالمهمة لضمان التعاون بين سلطات المدينة والحكومة الفيدرالية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع فرع قناة “إن بي سي” في نيويورك، حيث قال ممداني: “سأتصل بالبيت الأبيض أثناء الاستعداد لتولي مهامي كعمدة، سأقول له إنني أنوي العمل لصالح جميع أولئك الذين يعتبرون هذه المدينة وطنهم، وأنني مستعد للتعاون لتحقيق هذا الهدف إذا أتيحت الفرصة. ولكن إذا كان هذا التعاون سيضر بسكان نيويورك، فسأقاومه”.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات عمدة نيويورك جرت في 4 نوفمبر الجاري، وشهدت صراعًا حادًا بين ممداني، الذي يُعرف بأنه “اشتراكي ديمقراطي”، والمستقل أندرو كومو.

ودعا ترامب سكان نيويورك إلى التصويت لكومو، وهدد بتقييد تمويل الحكومة الفيدرالية للمدينة في حال فوز ممداني، واصفًا الأخير بـ”الشيوعي”.

من جانبه، صرح ترامب في 5 نوفمبر خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” بأن على ممداني أن يبادر بالاتصال بالبيت الأبيض، معربًا عن حبه لنيويورك ورغبته في نجاح العمدة الجديد، لكنه شدد على ضرورة أن يعامل الإدارة الأمريكية باحترام.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل محتدم بين السلطات المحلية والفيدرالية حول تمويل المدينة والسياسات التي سيعتمدها العمدة الجديد، والتي قد تكون محط خلاف سياسي محتمل مع البيت الأبيض.