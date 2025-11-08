عمدة نيويورك المنتخب يزور متجراً مصرياً ويصفها بـ«أم الدنيا»

زار عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، أحد المتاجر المصرية في المدينة، معبراً عن إعجابه بمصر وحضارتها قائلاً: “مصر أم الدنيا”.

وأجرى ممداني زيارته لمتجر “النيل” في مدينة نيويورك يوم 27 أكتوبر، قبل أسبوع من الانتخابات، ضمن جولاته للتواصل مع الجالية العربية والمسلمة في أحياء مثل أستوريا وباي ريدج في كوينز وبروكلين، حيث يتركز آلاف المصريين والسوريين.

ويعد زهران ممداني (34 عامًا) أول مسلم وعربي-أمريكي يتولى منصب عمدة نيويورك، وأصغر عمدة في تاريخ المدينة منذ أكثر من قرن، كما أنه أول عمدة من أصول جنوب آسيوية.

خلال الزيارة، داعب ممداني القطة الشهيرة في المتجر وعلق باللهجة المصرية: “إزيك يا… كل شي تمام؟”، قبل أن يعبر عن إعجابه بمصر. وأكد دعمه لأصحاب الأعمال الصغيرة من خلال وعد بتجميد الإيجارات.

ونشر ممداني الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلاً واسعاً في العالم العربي، خصوصاً بين المصريين والسوريين الذين شاركوا في حملته الانتخابية.

حتي القط المصرية رافعه راس مصر برا #زهران_ممداني الفائز بمنصب #عمدة_نيويورك يقول بالعربية أثناء مداعبته لقط مصري: "Egypt أم الدنيا، إزيك يا باشا كل شيء تمام"🇪🇬 pic.twitter.com/GB5G92O5iv — Mahmoud Etman (@TmanMhmwd6220) November 6, 2025