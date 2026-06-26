عمدة نيويورك: ذكرى «عاشوراء» تذكير دائم بالنضال من أجل الحق

أحيا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني ذكرى عاشوراء، واصفًا إياها بأنها مناسبة للتذكر والتضحية والتأمل في قيم العدالة والإنسانية.

وقال ممداني في منشور عبر منصتي “إكس” و”إنستغرام” إن التزام الإمام الحسين الثابت بالحق والكرامة يمثل تذكيرًا خالدًا بأن العدالة تستحق دائمًا النضال من أجلها، وأن التضحية في سبيل المبادئ النبيلة يجب أن تبقى حاضرة في الضمير الإنساني.

وأضاف أن قوة مدينة نيويورك تنبع من تنوعها الديني والثقافي، ومن التقاليد الإيمانية المتعددة التي تشكل نسيجها الاجتماعي، إلى جانب النضال المشترك ضد الظلم والقمع.

وأشار إلى أن هذه القيم تمثل أساسًا لبناء مدينة أكثر عدالة وإنصافًا لجميع سكان نيويورك، داعيًا إلى تعزيز روح التعايش والتفاهم بين مختلف المكونات المجتمعية.

ويُعد زهران ممداني أول عمدة لمدينة نيويورك ينتمي إلى المذهب الشيعي الإثني عشري، وينحدر من أسرة متعددة الأديان، إذ ينتمي إلى الإسلام الشيعي، بينما تعتنق والدته المخرجة الهندية الشهيرة ميرا ناير الديانة الهندوسية.

وكان ممداني قد صرّح في وقت سابق بأنه نشأ في بيئة دينية متعددة، وهو ما ساهم في تشكيل رؤيته الفكرية والعالمية.

تحظى مدينة نيويورك بتنوع ديني وثقافي واسع، ما يجعل المناسبات الدينية والاجتماعية مساحة للتعبير عن قيم التعدد والتعايش، حيث يشارك مسؤولون محليون في مناسبات مختلفة تعكس هذا التنوع داخل المجتمع الأميركي.

Ashura is a time of remembrance, sacrifice and reflection.



Today, on the 10th day of Muharram, we are reminded of Imam Hussain's unwavering commitment to truth and dignity. His timeless legacy reminds us of the enduring values of faith, service to one another, and the belief… pic.twitter.com/j3htWDqQWK — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 26, 2026