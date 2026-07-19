عمدة نيويورك: نتنياهو «مجرم حرب» ومكانه في لاهاي

أكد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أن فريقه القانوني يدرس “بجدية” إمكانية اتخاذ إجراء لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال توجه إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال زهران ممداني، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن “مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو لاهاي”، واصفًا إياه بأنه “مجرم حرب”، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عمدة نيويورك أن هذا الموقف “يتبناه كثيرون”، معتبرًا أن ذلك يعود، بحسب تعبيره، إلى ما وصفه بـ”الأفعال التي ارتكبها نتنياهو خلال السنوات الماضية”.

وأوضح ممداني أنه لم يحسم بعد ما إذا كانت لديه الصلاحية القانونية لإصدار أوامر إلى شرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مؤكدًا أن هذه المسألة تخضع حاليًا لدراسة قانونية يجريها الفريق القانوني التابع لإدارة المدينة.

وقال: “مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله”.

وتأتي تصريحات عمدة نيويورك بعدما سبق أن تعهد باتخاذ إجراءات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة.

ويثير تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية جدلًا قانونيًا وسياسيًا، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية تنفيذها بحق مسؤولين أجانب خلال زياراتهم الرسمية، في ظل تداخل القوانين الوطنية مع قواعد القانون الدولي والحصانات الدبلوماسية.

كما يمثل حضور قادة الدول إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ملفًا قانونيًا ودبلوماسيًا معقدًا، نظرًا لما يرتبط به من التزامات دولية تتعلق بحركة الوفود الرسمية والحصانات الممنوحة للمسؤولين المشاركين في أعمال المنظمة الدولية.