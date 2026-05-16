عمدة نيويورك يشعل جدلاً واسعاً.. إحياء ذكرى «نكبة فلسطين»

أثار عمدة نيويورك زهران ممداني جدلًا واسعًا بعد نشره عبر منصة “إكس” منشورًا يحيي ذكرى يوم النكبة، في خطوة فجّرت موجة تفاعل كبيرة وانتقادات حادة من جهات يهودية في نيويورك وإسرائيل، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

ونشر ممداني مقطع فيديو يتضمن شهادة امرأة تُدعى “إنيا”، عرّفت نفسها بأنها “ناجية من النكبة”، وروت أنها غادرت القدس مع عائلتها في طفولتها “بعد وصول الصهاينة إلى المنطقة”، بحسب روايتها.

وعلّق ممداني على الفيديو بالقول إن هذه القصة تمثل واحدة من نحو 700 ألف قصة مشابهة، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين نزحوا خلال أحداث عامي 1947 و1949، بالتزامن مع قيام دولة إسرائيل وما تبعها من تطورات سياسية وميدانية.

وفي منشور آخر، أوضح عمدة نيويورك أن يوم النكبة يُحيى سنويًا لإحياء ذكرى تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن القصة الواردة في الفيديو تعكس ذاكرة ممتدة عبر الأجيال، على حد وصفه.

وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققًا ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، ما ساهم في تصاعد الجدل حول محتواه وسياقه التاريخي والسياسي.

في المقابل، نقل موقع “واينت” العبري عن قيادات في الجالية اليهودية في نيويورك انتقادات شديدة للمحتوى، معتبرين أنه يتجاهل سياقًا تاريخيًا أوسع يتعلق برفض الدول العربية لخطة التقسيم عام 1947، وفق تعبيرهم.

وقال رئيس اتحاد المعلمين اليهود في نيويورك موشيه سبيرن إن هذا النوع من الخطاب “قد يسهم في تأجيج التوترات ويعرض اليهود في أماكن مختلفة للخطر”، على حد قوله، مشيرًا إلى ما اعتبره غياب التوازن في سرد الرواية التاريخية.

هذا ويُحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 مايو من كل عام، إحياءً لذكرى نزوح مئات الآلاف منهم خلال عامي 1947 و1949، بالتزامن مع قيام دولة إسرائيل، وهو ملف لا يزال من أكثر القضايا حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويثير جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم.

Today marks Nakba Day, an annual day of remembrance to commemorate the expulsion of more than 700,000 Palestinians between 1947 and 1949 during the creation of the State of Israel and the year that followed.



Inea is a New Yorker and a Nakba survivor. She shared her story with us… pic.twitter.com/z2PBOaJq5Z — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 15, 2026