عمدة نيويورك يعيّن حقوقي سوري مستشاراً قانونياً

أعلن عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني عن تعيين أستاذ القانون والحقوقي رمزي قاسم، من أصل سوري، في منصب المستشار القانوني الرئيسي ضمن فريقه البلدي الجديد، استعدادًا لتسلم مهامه في يناير 2026.

ويعرف قاسم بعمله الأكاديمي في جامعة مدينة نيويورك، وقيادته مشاريع قانونية تدافع عن المهاجرين والمسلمين والمتضررين من سياسات الأمن القومي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد ممداني أن التعيين يعكس التزام إدارته بحماية “أولئك الذين تخلى عنهم النظام القضائي”، مع التركيز على العدالة الجنائية وحقوق الأقليات في المدينة.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام الأمريكية. فقد انتقدت وسائل إعلام محافظة التعيين، مشيرة إلى أن قاسم تولى الدفاع عن متهمين في قضايا تتعلق بتنظيم القاعدة، من بينهم أحمد الدربي المدان بالمشاركة في الهجوم على ناقلة نفط فرنسية في اليمن، إضافة إلى ناشطين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية مثل الناشط الفلسطيني محمود خليل.

في المقابل، قدمت وسائل إعلام أخرى التعيين على أنه امتداد لسجل قاسم في الدفاع عن من يعتبرهم ضحايا ثغرات النظام القضائي، مشيرة إلى خبرته الطويلة في قضايا المهاجرين والأقليات وحماية الحقوق المدنية، ما يجعل منه عنصرًا محوريًا في تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية ضمن إدارة ممداني.

ويعود أصل رمزي قاسم إلى بيروت، وعاش سنواته الأولى متنقلاً بين بيروت وبغداد ودمشق وعمان، قبل الانتقال إلى سويسرا لإتمام دراسته الثانوية، ثم إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته الحقوقية، وحصل على الجنسية الأمريكية، ليصبح جزءًا من النخبة الأكاديمية والقانونية في نيويورك.