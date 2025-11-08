عمدة نيويورك يوجه رسالة ساخرة: الجرذان لا تحكم المدينة!

في خطوة غير تقليدية ومليئة بالسخرية، قرر عمدة نيويورك، إريك آدامز، أن يودع منصبه بمنشور ساخر على منصة “إكس”، حيث تحدث عن إنجاز إدارته المثير للجدل، الذي يتضمن فكرة مبتكرة للغاية: حاويات القمامة ذات الأغطية.

وفي منشوره، الذي حمل لمسة من الفخر والكوميديا، أرفق صورة بأسلوب سينمائي مستوحى من أفلام “حرب النجوم”، حيث أطلق على حاويات القمامة المُغطاة اسم “حاويات إمبراطورية للقمامة”.

وكتب آدامز: “إدارتنا قدّمت فكرة ثورية لم تخطر على بال أي إدارة سابقة: وضع القمامة في حاويات ذات أغطية! حاوياتنا الإمبراطورية للقمامة ترد الضربة… لأن الجرذان ليست من تحكم هذه المدينة. نحن من نحكمها!”

العبارة الحادة مستوحاة من أشهر اقتباسات أفلام “حرب النجوم” (Star Wars)، تحديدًا من فيلم “الإمبراطورية ترد الضربة”، وظهر في الصورة أيضًا صورة رمزية لجرذ صغير، يتمتع بملامح شخصية “جابا الهوت” الشهيرة من السلسلة، بينما تمثل الحاوية المغلقة “نجم الموت”، الذي يُعتبر رمزًا للقوة والسيطرة.

إنجاز غير مسبوق في مكافحة الجرذان

وفي شرح مفصل، أشار آدامز إلى أن هذه الحاويات المغلقة، التي كانت جزءًا من سياسة إلزامية تتطلب من جميع المنشآت التجارية والمنازل تطبيقها منذ عدة سنوات، قد أثبتت فعاليتها بشكل كبير في مكافحة الجرذان في شوارع المدينة.

وذكر أن هذا الإجراء ساهم في تقليص عدد الجرذان بشكل ملحوظ لمدة تسع أشهر متتالية، وهو ما اعتبره “انتصارًا غير مسبوق” في معركة نيويورك ضد الآفات.

لكن من الواضح أن آدامز كان يضفي لمسة فكاهية على الإنجاز، محاكيًا أسلوب الأفلام السينمائية الشهيرة، ليُظهر كما لو أن ما يبدو مجرد حل بسيط قد أحدث تغييرًا جذريًا، إنها لحظة تهكمية ربما تهدف إلى توجيه رسالة أخيرة إلى الجمهور: التغيير لا يأتي فقط من السياسات الكبرى، بل أحيانًا من أبسط الحلول مثل حاويات القمامة المغلقة.

وداعًا لآدامز: هل هذه هي النهاية؟

هذه الرسالة الساخرة تأتي في وقت حساس بالنسبة لآدامز، الذي يستعد لمغادرة منصبه قريبًا، حيث من المتوقع أن يبدأ العمدة الجديد، زهران ممداني، مهامه في 1 يناير 2026. وتُعتبر هذه الفترة المقبلة بالنسبة له وقتًا حاسمًا، خصوصًا مع التوقعات بأن ممداني سيواجه تحديات أكبر في مكافحة الجرذان (وربما حاويات أكثر تطورًا)، فهل سيواصل ممداني سياسات آدامز أم سيأتي بحلول جديدة لمشاكل المدينة القديمة؟