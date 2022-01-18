عمران: رئيس مجلس النواب يُسارع لعرقلة استكمال المسار الدستوري

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يسارع إلى وضع العراقيل امام استكمال المسار الدستوري.

وفي تصريح صحفي تسآلت عمران هل ستكون اللجنة المعينة من 30 عضواً اكثر مشروعية من هيئة منتخبة من الشعب الليبي ممثلة بالتساوي بي الأقاليم التاريخية الثلاث؟

وذكرت عمران أنّ الهيئة أصدرت مشروع دستور توافقي بأغلبية معززة وينتظر عرضه على الشعب الليبي، صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه.

وتابعت عمران أنّ كل ما يجري يصب في إطار التمطيط واضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع اقرار دستور واجراء انتخابات استنادا على نصوصه، وبناء دولة القانون والمؤسسات.