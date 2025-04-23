عمران: قمة الدوري الممتاز الأهلي طرابلس والسويحلي مواجهة بين هويتين

قال محلل الأداء والمدرب المعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكابتن حمزة عمران، إن مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي ليست مباراة بل مواجهة بين هويتين ومنهجين تدريبيين وصراعات فردية من أعلى طراز.

وأشار عمران في تحليله للمباراة إلى صراع الهدافين “مابولولو” و”تراوري”، ومواجهة النضج والشباب بين “المنير” و”الشريمي”، إلى جانب تحولات تكتيكية حاسمة داخل المباراة.

كما أشار عمران إلى دور حسام البدري وفتحي الجبال في إدارة المواجهة، بالإضافة إلى دروس في التموضع، الارتداد، الضغط، واللعب بين الخطوط على الأندية الأوروبية.

هذا وعادل الأهلي طرابلس مع ضيفه السويحلي بنتيجة (1-1)، على ملعب طرابلس الدولي، مساء الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور السداسي الأول لبطولة الدوري الليبي الممتاز.

وجاءت انطلاقة المباراة مثيرة وتبادل الفريقان الهجمات وسط أجواء جماهيرية مميزةن حتى تمكن السويحل من التقدم بهدف أول عن طريق نجمه فيلي تراوري في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكثف الأهلي طرابلس ضغطه بحثا عن العودة للقاء، وفي الدقيقة 44 نجح الجزائري إسماعيل بلقاسم في تسجيل هدف التعادل بمتابعة مميزة لتسديدة زميله مابولولو.