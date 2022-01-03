«عمران» لـ«عين ليبيا»: الاجتماع بين أعضاء بالهيئة ولجنة التواصل هو غير ملزم

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إنّ الاجتماع المزمع عقده بين عضوين من الهيئة ولجنة خارطة الطريق هو اجتماع ودي ونتائجه غير ملزمة.

وأوضحت عمران لـ«عين ليبيا» أنّ لجنة التواصل بالهيئة تواصلت مع لجنة خارطة الطريق وطلبت موعدا للاجتماع معهم، وأنهم مازالوا ينتظرون الرد من اللجنة.

وكان عضو لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب سليمان الفقي أكّد لـ«عين ليبيا»، تجهزهم لعقد اجتماع اليوم مع لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، للوصول إلى حلول تُخرج البلاد من الوضع الحالي.