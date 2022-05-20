«عمران» لـ«عين ليبيا»: لن نقبل بمخرجات المسار الدستوري في القاهرة

قالت عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران إن الهيئة لن تقبل بأي مخرجات تخرج من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

وأوضحت عمران لـ “عين ليبيا” أنّ اجتماعات القاهرة هي عبث بالمسار الدستوري، والهدف منها التمديد والإطالة لعمل مجلسا النواب والأعلى للدولة، مستبعدة أن يحدث أي توافق بين لجنتي مجلسا النواب والأعلى للدولة في القاهرة، وأنه لن تكون مخرجات يمكن البناء عليها.

وحول السيناريوهات المطروحة مستقبلا، ذكرت عمران أن هناك حديث يدور في الأوساط السياسية عن قرب استصدار إعلان دستوري جديد تستقى نصوصه من مشروع الدستور، على أن يُحال مشروع الدستور الحالي لمجلس النواب المنتخب القادم لطرحه على الاستفتاء