عمرها ناهز 115 عاماً.. وفاة أكبر معمّرة في الولايات المتحدة

توفيت اليوم الخميس، إليزابيث فرانسيس، أكبر معمرة في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 115 عاما.

وقالت حفيدة المعمّرة لشبكة “إيه بي سي” نيوز، إيثيل هاريسون، البالغة من العمر 69 عامًا، إن “فرانسيس توفيت بسلام بينما كانت محاطة بعائلتها”.

وأضافت عن جدتها: “كانت تقول دائمًا: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وكان هذا شعارها”.

وقالت هاريسون: “إن جدتها كانت دائمًا تزرع خضرواتها بنفسها، وتأكل في المنزل بدلًا من اللجوء إلى الوجبات السريعة”.

هذا وتعرف “فرانسيس”، التي ولدت عام 1909 وبلغت من العمر 115 عامًا في وقت سابق من هذا العام، أيضًا باسم “المعمر الفائق”، وهو الشخص الذي بلغ سن 110 أعوام أو أكثر.

وفي اغسطس الفائت، توفيت أكبر معمرة في العالم، الإسبانية “ماريا برانياس موريرا”، عن عمر ناهز 117 عاما، وأصبحت اليابانية “توميكو إيتوكا”، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.